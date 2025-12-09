Update Großeinsatz: 51-Jähriger mit Werkzeug verletzt – SEK stürmt Haus

Aufregung in Stellingen! Auf Höhe der Kreuzung Kieler Straße/Wördemanns Weg lief am Dienstagmittag ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Auch das SEK war vor Ort.

Der Notruf ging gegen 12 Uhr ein. Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz, die Polizei rückte mit zahlreichen Streifen- und Mannschaftswagen an und sperrte den Bereich großräumig ab.

SEK im Einsatz: Kreuzung in Stellingen dicht

Ein 51-jähriger Mann erlitt eine Stichverletzung mit einem noch unbekannten Werkzeug, wie ein Polizeisprecher der MOPO sagte. Lebensgefahr bestehe aber nicht.

Da sich angeblich ein oder mehrere Täter in einem Haus verschanzt haben sollten, wurde das Sondereinsatzkommando (SEK) angefordert. Diese stürmten das Gebäude, konnten aber keine Personen dort antreffen, so der Polizeisprecher.

Zu den Hintergründen der Attacke ist bislang nichts bekannt. Die Straßensperrung ist mittlerweile wieder aufgehoben. Die Ermittlungen laufen weiter. (rei)