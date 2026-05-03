Großer Brand im Osten Hamburgs: Fenster und Türen geschlossen halten!

Bei den Anwohnern rund um den Stadtteil Moorfleet löste am Sonntagabend die Warn-App NINA aus: Wegen eines Hausbrandes sollen sie Fenster und Türen geschlossen halten.

Wie die Feuerwehr der MOPO am Abend bestätigte, gibt es derzeit einen Brand mit großer Rauchentwicklung. Ein leerstehendes Einfamilienhaus am Schröderschen Hof ist in Flammen – glücklicherweise konnten dort nach Überprüfung keine Personen angetroffen werden.

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Die Löscharbeiten sind derzeit im vollen Gange und werden auch noch etwas andauern. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen zu schließen. (prei)