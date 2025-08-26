Großeinsatz: Polizei stellt kiloweise Drogen sicher und nimmt sieben Männer fest

Am Donnerstagabend haben Zivilfahnder des Polizeikommissariats 38 in Hamburg-Tonndorf sieben Männer vorläufig festgenommen und dabei mehrere Kilogramm Drogen beschlagnahmt. Zwei Verdächtige wurden am Freitag einem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 19.50 Uhr kontrollierten die Beamten in der Straße Ellerneck sechs Männer im Alter von 19 bis 27 Jahren. Alle sind deutsche Staatsbürger. Aufgrund ihres auffälligen Verhaltens vermuteten die Fahnder, dass das Treffen möglicherweise mit Rauschgifthandel in Verbindung stand.

Bei der Durchsuchung der Männer und eines mitgeführten Skoda entdeckten die Polizisten mehr als 15.000 Euro Bargeld, mehrere Tragetaschen und ein Vakuumiergerät. Der Verdacht, dass die Gruppe ein Drogengeschäft geplant hatte, erhärtete sich. Daraufhin wurden die Männer vorläufig festgenommen.

19 Kilo Marihuana in Umzugskarton entdeckt

Daraufhin durchsuchten die Beamten auch eine nahegelegene Wohnung in der Martensallee. Vor dem Haus fiel ihnen ein 28-jähriger Belarusse auf, der gerade zwei Umzugskartons hinaustrug.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Kartons etwa 19 Kilogramm Marihuana und rund 500 Gramm Kokain enthielten. Der Mann wurde ebenfalls festgenommen. Danach durchsuchten die Polizisten die Wohnung und sicherten weitere Beweismittel.

Das Drogendezernat übernahm die Ermittlungen. Am Freitag wurde der 28-Jährige ebenso wie ein 22-Jähriger dem Haftrichter vorgeführt. Während der 22-Jährige in Untersuchungshaft kam, blieb der 28-Jährige auf freiem Fuß, da keine Haftgründe vorlagen. Die übrigen Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. (mp)