Bei dem Brand ist niemand verletzt worden. (Symbolbild) picture alliance / SvenSimon | Malte Ossowski/SVEN SIMON

Größerer Einsatz der Hamburger Feuerwehr in Jenfeld: Am späten Donnerstagabend ist in dem Einkaufszentrum am Berliner Platz ein Brand ausgebrochen – die Retter konnten Schlimmeres verhindern.

Der Rauchalarm löste gegen 22.50 Uhr aus, die Leitstelle entsandte ein entsprechendes Aufgebot. Wohnhäuser grenzen an das Einkaufszentrum, die Lage vor Ort war daher unklar – das Feuer musste aber schnell eingedämmt werden.

Brandstelle wird belüftet

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Es hatte sich eine starke Verqualmung gebildet, die Retter hatten große Mühe, bis zum Brandherd zu gelangen. Dieser befand sich im Inneren einer Bäckerei. Während das Feuer schnell gelöscht war, zogen sich die Belüftungsmaßnahmen über zwei Stunden hin.

Der Einsatzort wurde anschließend an die Polizei übergeben. Sie will nun die noch unbekannte Brandursache klären. Geprüft wird auch, wie hoch der Sachschaden ist und ob andere Geschäfte in Mitleidenschaft gezogen wurden. Verletzt wurde niemand.