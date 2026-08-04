Ein „Termin für eine Dienstleistung“ endete für einen 43-Jährigen mit Prügel. Zwei Männer sollen ihn geschlagen und seine Goldkette geraubt haben.

Ein Streit in einem Bordell in Jenfeld hat am Montagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 43 Jahre alter Mann wurde dabei verletzt und nach eigenen Angaben seiner Goldkette beraubt. Zwei Tatverdächtige wurden zunächst festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der 43-Jährige einen „Termin für eine Dienstleistung“ in einem Bordell in der Straße Kroonstücken vereinbart. Dort kam es gegen 16.40 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Streit. Im weiteren Verlauf sollen zwei Männer hinzugekommen sein und auf den 43-Jährigen eingeschlagen haben, wie die Polizei der MOPO mitteilte.

Goldkette geraubt – Täter flüchten in Pkw

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Der Mann erlitt eine Verletzung an der Stirn, lehnte eine Behandlung durch den Rettungsdienst jedoch ab. Nach seinen Angaben raubten die Angreifer seine Goldkette und flüchteten mit zwei Autos.

Einen der mutmaßlichen Fluchtwagen entdeckte die Polizei später verlassen in der Wandsbeker Marktstraße. Die Beamten beobachteten das Fahrzeug. Als sich ein weiterer Pkw näherte, nahmen Einsatzkräfte gegen 19.11 Uhr zwei Tatverdächtige fest.

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Spezialkräfte der USE im Einsatz

Im Zuge der Ermittlungen durchsuchte die Polizei auch das Bordell. Nachdem ein richterlicher Beschluss vorlag, verschafften sich Beamte der Unterstützungseinheit für erschwerte Einsatzlagen (USE) Zutritt zu den Räumen und stellten Beweismittel sicher.

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Die beiden Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.