Großeinsatz nach Kellerbrand – zwei Hunde sterben

Zu einem Großeinsatz ist die Feuerwehr in Lurup am Nachmittag ausgerückt. Dabei kamen zwei Tiere ums Leben.

Um 16.28 Uhr ging der Notruf ein. Aus einem Keller im Kleiberweg (Lurup) wurde starke Rauchentwicklung gemeldet.

Vor Ort begaben sich zwei Teams der Feuerwehr unter Atemschutz in den Keller, um den Brand zu bekämpfen.

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Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Für zwei Hunde kam die Hilfe aber zu spät, sie verstarben am Einsatzort. Die Brandursache ist noch unklar. Für die Löscharbeiten wurde die Kleiberstraße weiträumig gesperrt. Die Nachlöscharbeiten werden noch länger andauern.