Frau erwischt Einbrecher in ihrer Wohnung – Polizei umstellt Wohnblock in Hamburg

Da dürften die Gäste eines Restaurants in Uhlenhorst nicht schlecht gestaunt haben. Denn auf einmal war am Samstagabend ein Großaufgebot der Polizei vor Ort. Der Grund: ein Wohnungseinbruch.

Um 19.01 Uhr ging der Anruf einer Frau bei der Polizei ein. Sie hätte einen Einbrecher in ihrer Wohnung in der Papenhuder Straße überrascht, wie ein Polizeisprecher der MOPO mitteilte. Der Mann hätte sich über den Balkon gewaltsam Zugang verschafft und sei über diesen Weg auch wieder in den Innenhof geflüchtet.

Die Polizei war schnell mit einem großen Aufgebot rund um das japanische Restaurant „Akari“ zur Stelle – und umstellte den Wohnblock. Ein angrenzendes, leerstehendes Gebäude wurde durchsucht. Auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ und ein Spürhund waren im Einsatz. Doch der Täter konnte bislang nicht gefasst werden.