Kurz nach Mitternacht wird ein Brand in einem Hotel in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs gemeldet. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Feuerwehr setzte zur Evakuierung Steck- und Drehleitern ein. NEWS5 / René Schröder

Großeinsatz der Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag in St. Georg. In einem Hotel nahe des Hauptbahnhofs brach kurz nach Mitternacht ein Brand aus. Dichter Qualm zog durch die Etagen und brachte zahlreiche Gäste in Gefahr. Einsatzkräfte retteten mehrere Personen, einige kamen ins Krankenhaus.

Gegen 0.05 Uhr wurde die Feuerwehr zur Adenauerallee alarmiert. Im Hotel Polo war plötzlich Rauch aus dem Keller aufgestiegen, wenig später heulten die Rauchmelder auf den Fluren. Weil zahlreiche Gäste im Gebäude schliefen und Menschenleben in Gefahr sein könnten, löste die Feuerwehr Großalarm aus.

Kurz nach Mitternacht wird ein Brand in einem Hotel in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs gemeldet. NEWS5 / René Schröder

St. Georg: 14 Verletzte bei Brand in Hamburger Hotel

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Mehrere Löschzüge, Rettungswagen und der Leitende Notarzt rückten an. Insgesamt waren rund 160 Einsatzkräfte vor Ort. Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnten die Gäste das Hotel nicht mehr eigenständig verlassen. Die Feuerwehr setzte zur Evakuierung Steck- und Drehleitern ein.

Nach Angaben eines Sprechers wurden 14 Hotelgäste aus dem Gebäude gerettet. Eine Person erlitt schwere Verletzungen, die übrigen wurden leicht verletzt. Mehrere von ihnen kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.

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Insgesamt waren rund 160 Einsatzkräfte vor Ort. NEWS5 / René Schröder

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit mehreren Strahlrohren. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von einer Drohne, die die Lage aus der Luft erkundete. Erst nach Stunden war das Feuer unter Kontrolle. Zur Brandursache und zum Sachschaden konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.