Die Mönckebergstraße am Ida-Ehre-Platz ist abgesperrt, rund zehn Polizeiwagen und Entschärfer sind im Einsatz. Was ist da los?

Mitten in der Hamburger Innenstadt lief am Montagvormittag ein Großeinsatz wegen eines verdächtigen Gegenstands. Auch Entschärfer waren vor Ort.

Die Mönckebergstraße wurde rund um den Ida-Ehre-Platz weiträumig abgesperrt. Etwa zehn Polizeiwagen waren vor Ort, darunter Entschärfer. Die Busse wurden umgeleitet.

Polizeiwagen sichern die Mönckebergstraße. Alexander Palm

Gegen 10.30 Uhr wurde ein verdächtiger Gegenstand auf dem Platz gemeldet. Nach etwa einer Stunde stellte sich heraus, dass es sich dabei nur um eine Sprengstoffattrappe handelte, sagt ein Polizeisprecher. Wer die Attrappe dort platziert hat, soll jetzt ermittelt werden.

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Vor zwei Wochen: Explosion bei einem Herrenausstatter in der Mönckebergstraße

Vor etwa zwei Wochen hatte es bei einem Herrenausstatter nur wenige hundert Meter weiter eine Explosion gegeben. Auch deshalb habe die Polizei den Einsatz besonders ernst genommen, so ein MOPO-Reporter vor Ort.

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Nach MOPO-Informationen könnte es sich bei dem Vorfall vom 31. Juli um den vorläufigen Höhepunkt eines erbitterten Machtkampfes unter Security-Firmen handeln. „Jeder will ein gutes Objekt bewachen dürfen oder den Sicherheitsdienst im Laden stellen“, erfuhr die MOPO von einem Insider. (mp)