TikTok-Streit unter verfeindeten Jugendgruppen eskaliert – Polizei kommt

Heftiger Wirbel am Mittwochabend in Wilhelmsburg: Gegen 18 Uhr sollen sich zwei verfeindete Jugendgruppen vor dem Haus der Jugend Kirchdorf in der Krieterstraße verabredet haben – offenbar, um einen Streit gewaltsam zu klären. Laut Polizei hatten sich die Teenager zuvor auf TikTok mit provokanten Videos gegenseitig provoziert.

Vor Ort hieß es zunächst, bis zu 40 Jugendliche würden aufeinander losgehen. Das Lagezentrum schickte sofort ein Großaufgebot von Landes- und Bundespolizei. Doch als die Beamten eintrafen, war niemand mehr da. Die beiden Gruppen waren bereits geflüchtet.

Wilhelmsburg: Mitarbeiterin eines Jugendhauses verletzt

Eine Mitarbeiterin des Jugendhauses blieb zurück, ein 14-Jähriger hatte sie mit Pfefferspray verletzt. Die Frau musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden.

Parallel lief eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen, die schließlich zum Erfolg führte: Am Luna-Center am Bahnhof Wilhelmsburg stoppte die Polizei eine größere Gruppe Jugendlicher – darunter auch der mutmaßliche Pfefferspray-Täter. Gegen 19.30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.