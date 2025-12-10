Großeinsatz in Hamburg: Rätselhafte Chemie-Reaktion löst Brand aus

Dramatischer Feuerwehreinsatz am Mittwochmittag in Wilhelmsburg! In einer Lagerhalle eines Entsorgungsunternehmens am Ellerholzweg brach gegen 12.20 Uhr plötzlich ein Feuer aus – ausgelöst durch eine chemische Reaktion, deren Ursache noch völlig unklar ist.

In dem rund 80 mal 20 Meter großen Hallenkomplex geriet eine Säure in Brand, nachdem sie offenbar mit einem bislang unbekannten Stoff reagiert hatte. Die Mitarbeitenden handelten schnell und konnten die Flammen zunächst mit CO₂-Löschern eindämmen. Gegen 12.50 Uhr meldeten sie: „Feuer aus“!

Während der Umweltdienst der Feuerwehr Proben des mysteriösen Gemischs nahm, um es genauer zu analysieren, schien alles wieder ruhig. Doch nur wenige Minuten später der Schock: Gegen 13.10 Uhr loderte erneut ein Brand in der Halle auf. Wie es zu diesem zweiten Feuerausbruch kommen konnte, ist bislang unklar. Die Feuerwehr leitete sofort weitere Maßnahmen ein, um das wieder aufgeflammte Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Die Hintergründe der chemischen Reaktion und des erneuten Brandes sind nun Gegenstand intensiver Ermittlungen.