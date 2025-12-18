Schlägerei im Hochhaus – 14 Streifenwagen im Einsatz

Beamte mit Maschinenpistolen, mehr als ein Dutzend Streifenwagen auf der Straße: Mit einem Großaufgebot war die Polizei am Mittwochabend wegen einer Schlägerei im Einsatz.

Ein Anrufer hatte gegen 19 Uhr eine Massenschlägerei in einer Hochhaus-Wohnung in Steilshoop gemeldet. Die Polizei rückte laut einem Reporter vor Ort mit 14 Streifenwagenbesatzungen an. Einige Beamte waren mit Maschinenpistolen bewaffnet und trugen Schutzschilde.

Als die Polizisten sowie mehrere Teams des Rettungsdienstes im Fritz-Flinte-Ring ankamen, trafen sie aber nur zwei Personen an: den Mieter der Wohnung und eine weitere Person, beide leicht verletzt.

Großeinsatz wegen Schlägerei zwischen Mieter und Vermieter

Der Mieter gab der Polizei zufolge an, es habe Streit mit seinem Vermieter gegeben. Daraufhin wären etwa zehn weitere Personen dazugekommen und hätten ihn und seine Begleitung bedroht und angegriffen.

Die Gruppe sei aber vor Eintreffen der Polizei geflohen. Eine Fahndung im Umfeld des Einsatzortes blieb ergebnislos. Der Rettungsdienst versorgte die beiden Leichtverletzten und brachte sie vorsorglich ins Krankenhaus.