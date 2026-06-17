In Schnelsen fängt das Dach eines Reihenhauses Feuer. Ein Nachbar ruft umgehend die Feuerwehr.

55 Einsatzkräfte waren an der Süntelstraße. Dort war in einem Dachstuhl ein Feuer ausgebrochen. NEWS5 / Fabian Höfig

Gegen 15.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz nach Schnelsen gerufen. An der Süntelstraße hatte der Dachstuhl eines Reihenhauses Feuer gefangen.

Insgesamt waren 55 Einsatzkräfte vor Ort, sagt ein Sprecher der Feuerwehr. Mit einer Drehleiter wurde das Dach des Reihenhauses angesteuert und konnte anschließend geöffnet werden.

Arbeiten an Hausdach vor Ausbruch des Feuers

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Vor dem Feuer hatte es an dem Dach wohl Arbeiten gegeben. Inwiefern die mit dem Brand zusammenhängen, ist allerdings noch nicht geklärt. Gegen 17.30 Uhr, rund zwei Stunden nach der Meldung durch einen besorgten Nachbarn, wurde das Feuer als gelöscht gemeldet.

Für die Nachlöscharbeiten seien immer noch Einsatzkräfte vor Ort, so der Sprecher. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.