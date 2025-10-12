Massenschlägerei unter Hooligans geplant? Großeinsatz in Hamburg

Bedrohliche Szenen am Samstagabend in Eidelstedt: Auf dem Parkplatz des Poseidon-Freibads kam es gegen 21 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz. Zeugen hatten eine sich anbahnende Massenschlägerei unter Hooligans gemeldet – und alarmierten sofort die Polizei.

Laut Anwohnern fuhren mehrere Autos nacheinander auf den Parkplatz am Olloweg. Es sei laut geworden, die Stimmung aufgeheizt – offenbar war eine Auseinandersetzung geplant. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen und Bereitschaftskräften an. Beim Eintreffen der Beamten ergriffen einige der Beteiligten sofort die Flucht.

Streit an Soccer-Halle als Auslöser

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte es kurz zuvor einen Streit unter mehreren Personen an einer Soccer-Halle an der Kieler Straße gegeben. Offenbar sollte die Auseinandersetzung später am Schwimmbad-Parkplatz fortgesetzt werden.

Wie die MOPO erfuhr, kontrollierte die Polizei vor Ort mehrere Personen – darunter auch HSV-Hooligans. Verletzt wurde niemand, weil die Einsatzkräfte rechtzeitig dazwischen gingen. Nach rund 90 Minuten war der Einsatz beendet. Die Ermittlungen laufen.