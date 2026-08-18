Ein Hubfahrzeug kippt beim Abladen von einem Lkw – der Fahrer wird eingeschlossen und verletzt. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot an.

Großeinsatz der Feuerwehr am Dienstagmorgen in Borgfelde: Ein Hubmastfahrzeug stürzte von einem Lkw. Eine Person wurde verletzt und musste mit dem Notarzt in eine Klinik gebracht werden.

Gegen 7.20 Uhr rückte die Feuerwehr zur Borgfelder Straße aus. Dort sollte ein Hubmastfahrzeug von einem Tieflader abgeladen werden. Beim Rangieren kippte das Fahrzeug um, der Fahrer wurde im Führerhaus eingeschlossen.

Verletzte Person mit Notarzt in Klinik

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Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot und einem Notarzt an. Laut einem Sprecher konnte eine verletzte Person gerettet werden. Sie wurde in Begleitung des Notarztes in eine Klinik gebracht. Die Polizei wertet den Vorfall als Arbeitsunfall und ermittelt.