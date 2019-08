Großeinsatz in Hamburg: Feuer bei Müll-Riese „Otto Dörner“

Stellingen -

Großalarm nach Mitternacht! Am frühen Sonntagmorgen hat es beim Entsorgungsbetrieb „Otto Dörner“ an der Lederstraße ein Feuer gegeben. Müll stand in einem Bunker in Brand, die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin. Ein Problem machte den Einsatz ziemlich kompliziert.

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte durch das firmeninterne Brandmeldesystem. Das löste gegen 3.30 Uhr aus, als es aus bisher unbekannter Weise zu dem Brand in dem laut Feuerwehr 20 mal 20 Meter großen Müllbunker innerhalb eines Gebäudes der Firma kam.

Die Müll-Menge wird zum Problem

Mit mehreren Schläuchen bekämpften etwa 50 Retter das Feuer, konnten so ein „Übergreifen auf ein angrenzendes Bürogebäude verhindern“, wie ein Feuerwehrsprecher auf MOPO-Nachfrage mitteilte. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner über Rundfunk gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Größe des Bunkers und der Rauch machten das Löschen unübersichtlich. Weiteres Problem: die große Menge an Müll. „Wir mussten das Brandgut mit einem Radlager auseinander tragen, um nach Glutnestern zu suchen“, ergänzte der Sprecher. Gegen 9.30 Uhr war der Einsatz allmählich beendet. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.