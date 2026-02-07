Großeinsatz in Hamburg: Baugerüst droht einzustürzen

Großeinsatz der Hamburger Feuerwehr in Hamm: Ein Baugerüst an der Marienthaler Straße drohte einzustürzen, nachdem ein Lkw dagegen gefahren war.

Mehrere Zeugen wählten am Freitagabend den Notruf: Sie hatten gesehen, wie der Fahrer eines Lkw beim Rangieren gegen das Gerüst am Bürgersteig fuhr. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Feuerwehr sichert Gerüst

Die Polizei sperrte die Straße, die Feuerwehr begutachtete die Lage: Gerüstteile hatten sich verschoben, das dort gelagerte Material drohte, auf den Gehweg zu fallen.

Das könnte Sie auch interessieren: Zwei Brücken, zwei Baustellen, ein Problem: Hamburgs Elb-Engpass spitzt sich zu

Als das Gerüst stabilisiert war, wurde die Straße wieder freigegeben, Feuerwehr und Polizei rückten ab. Warum der Lkw-Fahrer die Übersicht verlor, ist unklar. Mit der Baustelle und der Sanierung hatte er nichts zu tun. (dg)