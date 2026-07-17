Dramatischer Einsatz in Bergedorf: Ein 15-Jähriger ist am Freitag beim Baden im Allermöher See untergegangen. Er konnte inwzischen geborgen werden, doch sein Zustand ist kritisch.

Rund 50 Einsatzkräfte waren am Allermöher See im Einsatz – darunter auch Taucher der DLRG. NonstopNews

Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und DLRG ist am Freitagabend am Allermöher See. Dort ist am späten Nachmittag ein Jugendlicher im Wasser untergegangen und nicht wieder aufgetaucht.

Gegen 16.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte informiert. Seitdem haben rund 50 Rettungskräfte intensiv nach dem Jugendlichen gesucht. Schließlich fand ihn ein Taucher in zehn Metern Tiefe.

Der Junge wird aktuell unter Reanimationsmaßnahmen ins Krankenhaus transportiert. Am Ufer mussten acht Personen durch ein Kriseninterventionsteam betreut werden.