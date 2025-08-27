Großeinsatz in der Hafenstraße: Rauchwolke in Restaurant

Feuerwehreinsatz in der Hafenstraße: Am Mittwochnachmittag rückten Polizei und Feuerwehr mit mehreren Einsatzfahrzeugen zum Überquell aus. Der Grund: eine Fettverpuffung in der Küche – glücklicherweise ohne Verletzte.

Gegen 16.45 Uhr kam es am Mittwochnachmittag zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr vor dem Überquell in der Hafenstraße. Mehrere Streifen- und Löschfahrzeuge rückten an, nachdem es in der beliebten Gaststätte zu einer Fettverpuffung im Lüftungsrohr gekommen war.

Wie die Polizei der MOPO auf Anfrage bestätigte, hatte sich in der Lüftungsanlage Fett entzündet und zu einer kurzen, aber heftigen Verpuffung geführt. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, verletzt wurde niemand. Die Hafenstraße war während des Einsatzes zeitweise gesperrt, konnte jedoch gegen 17.30 Uhr wieder vollständig freigegeben werden. Der Betrieb im Überquell musste kurzzeitig unterbrochen werden. (apa)