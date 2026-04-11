Großeinsatz im UKE – der Grund ist ungewöhnlich

Im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) ist es am Freitagabend zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. Auf einer Station hatte wegen einer Rauchentwicklung der Brandmelder ausgelöst. Der Grund dafür war ungewöhnlich.

Zu dem Einsatz kam es laut Feuerwehr gegen 22.50 Uhr an der Martinistraße. Nachdem die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte, wurden mehrere Löschzüge alarmiert. Bei Brandmeldungen in Kliniken rückt die Feuerwehr grundsätzlich mit mehreren Löschfahrzeugen an, um im Ernstfall ausreichend Einsatzkräfte vor Ort zu haben.

Popcorn löst Rauchmelder auf Krankenstation aus

Die Ursache der Melderauslösung fanden die Retter kurz darauf in einer Küche auf einer der Stationen. Dort wollte das Pflegepersonal offenbar Popcorn in der Mikrowelle zubereiten. Dabei kam es zu einer leichten Rauchentwicklung, die den Brandmelder auslöste.