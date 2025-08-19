SEK-Einsatz im Schanzenviertel: Spezialkräfte stürmen Wohnung

Ein größerer Polizeieinsatz hat am Dienstagvormittag für Aufsehen im Hamburger Schanzenviertel gesorgt. Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) stürmten eine Wohnung in der Bartelsstraße und nahmen einen Mann fest, der zuvor angegeben haben soll, bewaffnet zu sein.

Hintergrund war laut eines Reporters vor Ort ein Vorfall in der Nachbarschaft: Der Mann soll dort auffällig geworden sein und geäußert haben, er trage eine Waffe bei sich. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert – neben den normalen Beamten auch die schwer bewaffneten SEK-Kräfte.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach tödlicher Gewalttat: Disco „Fun-Parc“ schließt für immer

Die Spezialeinsatzkräfte konnten den Mann festnehmen, laut Angaben von vor Ort setzte das SEK dabei auch eine Blendgranate ein. Ob er allerdings tatsächlich bewaffnet war, steht derzeit noch nicht fest. Er befand sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand und soll nun einem Amtsarzt vorgeführt werden.