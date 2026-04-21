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Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach einer Vermissten.

Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach einer Vermissten. Foto: Till Stoppenhagen

  • Langenhorn

Großeinsatz im Hamburger Norden: Frau vermisst – Hubschrauber unterstützt Suche

Eine vermisste Frau hält die Hamburger Polizei am Dienstagabend in Atem. Helikopter „Libelle“ unterstützt bei Suche.

Anwohner sind verwundert über die große Polizeipräsenz: Vor dem Krohnstieg-Center am Ring 3 parken am Dienstagabend diverse Streifenwagen, am Himmel kreist der Polizeihubschrauber.

Laut Lagedienst der Polizei Hamburg sind die Beamten auf der Suche nach einer älteren Frau, die vermisst wird.

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