Update: Großeinsatz im Einkaufszentrum – schwer bewaffnete Spezialeinheit vor Ort

Großeinsatz in Billstedt: Wegen einer unbekannten Bedrohungslage sind am Donnerstag zahlreiche Polizisten zum Billstedt-Center gerufen worden – teilweise mit Maschinenpistolen bewaffnet.

Die Polizei wurde gegen 12.45 Uhr wegen einer Bedrohungslage alarmiert, so ein Polizeisprecher. „Wir erhielten Hinweise auf eine unbekannte Person, die gedroht haben soll, Menschen im Bereich des Einkaufszentrum Billstedt zu verletzen“, schreibt die Polizei auf „X“.

Bedrohung im Billstedt-Center: Polizei gibt Entwarnung

Zahlreiche Kräfte der Polizei suchten im Billstedt-Center, der Umgebung und am Bahnhof Billstedt nach einer Person. Unter den Beamten waren auch Einsatzkräfte einer schwer bewaffneten Spezialeinheit. Auch ein Polizeihubschrauber flog nach Billstedt.

Wegen des Einsatzes werde der Bahnhof Billstedt von Bussen und Bahnen zwischenzeitlich nicht angefahren, berichtete der NDR. Im Einkaufszentrum lief der Betrieb ganz normal weiter.

Es habe letztlich „keine Hinweise auf eine Gefährdung für Unbeteiligte ergeben“, so die Polizei. Es seien aber weiterhin Beamte vor Ort.