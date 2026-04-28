Motorrad im Winterschlaf sorgt für kuriosen Feuerwehreinsat

Am Dienstagnachmittag kam es in der HafenCity zu einem kuriosen Feuerwehreinsatz: Kein Brand, sondern ein Motorrad hatte den Qualm verursacht.

In einer Tiefgarage an der Baakenallee löste nach Informationen der Feuerwehr um 15.13 Uhr die Brandmeldeanlage aus. Der Grund: dichter Rauch im Inneren der Garage.

Die Feuerwehr rückte mit rund 30 Einsatzkräften an. Mit mehreren Trupps suchten sie nach der Brandursache. Vor Ort fanden sie jedoch kein Feuer vor: Ursache für den Rauch war ein rußendes Motorrad – das hatte der Fahrzeughalter nach längerer Standzeit erstmals gestartet.

Motorräder können nach langer Standzeit rußen

Laut eines Sprechers der Feuerwehr kann sich bei Motorrädern beim Zünden nach der Winterpause durch Kondenswasser im Motor oder durch verbranntes Öl Rauch entwickeln. Die automatische Brandmeldeanlage hatte darauf reagiert und Alarm ausgelöst.

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So konnte die Feuerwehr den Einsatz nach kurzer Zeit wieder beenden. Verletzte gab es nicht. (mp)