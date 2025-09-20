Binnenschiff droht zu zerbrechen – Großeinsatz in Hamburg

Großeinsatz in Finkenwerder: Ein Binnenschiff ist im Dradenauhafen auf Grund gelaufen und drohte zu zerbrechen. Die Feuerwehr und die Polizei konnten Schlimmeres verhindern.

Um 20.20 Uhr am Freitagabend wurden die Retter in Kenntnis gesetzt, diverse Zeugen hatten sie über die „Belleza“ informiert; das mit Schrott beladene Schiff, das am Aue-Hauptdeich lag, habe ausgesehen, als würde es sinken, so die Aussagen. Auch Besatzungsmitglieder sollen den Notruf gewählt haben.

„Glück im Unglück“

Mit zwei Schleppern wurde das Schiff in tieferes Wasser gezogen, während Feuerwehr- und Polizeikräfte an Bord die Maßnahmen absicherten. Ein Sprecher der Feuerwehr sprach von „Glück im Unglück“, da das Schiff auch hätte auseinanderbrechen können.

Das genaue Ausmaß des Schadens war zunächst unklar. Die Wasserschutzpolizei, die die Ermittlungen übernahm, will sich am Samstag ein genaues Bild machen. Unklar ist auch, wie es zu dem Schaden beim Ablegen der „Belleza" kommen konnte. Verletzt wurde niemand.