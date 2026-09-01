Polizei
Großeinsatz auf St. Pauli – Schüsse auf Firmengelände
Noch ist vieles unklar: Die Polizei bestätigt bislang nur, dass an der Lagerstraße ein größerer Einsatz läuft.
Großeinsatz auf St. Pauli: An der Lagerstraße, zwischen Schanzenviertel und Messegelände, sollen Schüsse gefallen sein. Das berichten sowohl das „Abendblatt“ als auch die „Bild“.
Der polizeiliche Lagedienst bestätigt derzeit nur, dass ein Einsatz läuft, ohne Details zu nennen.
Nach Angaben eines Reporters vor Ort sind Streifenwagen aus dem gesamten Stadtgebiet sowie Kräfte der Bundespolizei zusammengezogen worden, mehrere Drohnen kreisen über dem Tatort, der weiträumig abgesperrt wurde.
Großeinsatz auf St. Pauli: Tote bei Schießerei?
Es soll zwei Tote und mehrere Verletzte geben – auch dafür gibt es bisher keine offizielle Bestätigung.
Ort des Geschehens ist ein Hallenkomplex, in dem neben einem Fleischfachhandel mit angeschlossenem Feinkostgeschäft und weiteren Firmen auch Universum Box Promotion seine Räume hat.
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