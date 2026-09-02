Zwei Tote nach Schüssen auf St. Pauli. Großeinsatz zwischen Schanzenviertel und Messegelände. Kannten sich Täter und Opfer?

Großeinsatz an der Lagerstraße: Polizei und Rettungsdienst stehen vor dem Hallenkomplex, in dem die Schüsse fielen. NEWS5 / Sebastian Peters

Großeinsatz auf St. Pauli: An der Lagerstraße, zwischen Schanzenviertel und Messegelände sind Schüsse gefallen. Es gibt Tote.

Zwei Männer sind auf einem Fabrikgelände im Hamburger Stadtteil St. Pauli getötet worden – mutmaßlich durch Schüsse. Zeugen hätten Schussgeräusche gehört und den Notruf gewählt, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in der Nacht.

Männer sterben vor Ort an ihren Verletzungen

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Mehrere Polizeistreifen eilten demnach zum Einsatzort in der Lagerstraße nahe der S-Bahn-Station Sternschanze und fanden dort die beiden Männer, die noch vor Ort an ihren Verletzungen starben. Eine Fahndung mit „mehr als zwei Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen“ sei eingeleitet worden.

Ort des Geschehens ist ein Hallenkomplex, in dem neben einem Fleischfachhandel mit angeschlossenem Feinkostgeschäft und weiteren Firmen auch Universum Box Promotion seine Räume hat.

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Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Mordermittler gehen den Angaben zufolge davon aus, dass eine „Tatvorbeziehung“ bestand – Opfer und Täter sich also kannten. Eine Gefahr für Anwohner bestehe nicht, sagte der Sprecher des Lagezentrums. (mit dpa)