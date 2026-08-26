Auf dem Hamburger Dom kommt es bei einem Kettenkarussell zu einem Zwischenfall. Fahrgäste müssen Stunden in großer Höhe ausharren.

Auf dem Hamburger Volksfest haben 23 Fahrgäste eines Kettenkarussells rund drei Stunden in gut 25 Metern Höhe festgesessen. Das Fahrgeschäft auf dem Hamburger Dom war am späten Dienstagabend wegen eines Defekts stehen geblieben, wie die Polizei mitteilte.

Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort, um den „Nordic Tower“ wieder auf den Boden zu bringen und Panik unter den Fahrgästen zu vermeiden. Laut eines Reporters vor Ort soll die Sicherheitsbremse ausgelöst haben. Diese kann nur aufwendig manuell wieder entriegelt werden.

Auf einmal stand das Fahrgeschäft auf dem Hamburger Dom still. NEWS5 / Sebastian Peters

Zwischenfall auf dem Hamburger Dom – zum Glück niemand verletzt

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Zusammen mit dem Betreiber des Fahrgeschäfts stiegen Einsatzkräfte der Spezialeinsatzgruppe Höhenrettung im Inneren des Turms zu den Fahrgästen auf. Schnell wurde festgestellt, dass keiner der Fahrgäste medizinische Hilfe benötigte. Über eine Drehleiter wurden den Frauen und Männern Decken gebracht, damit sie nicht auskühlten.

Kurz nach Mitternacht gelang es, das Fahrgeschäft wieder in Gang zu setzen. Die Betroffenen konnten nach Angaben eines Polizeisprechers unverletzt und ohne Hilfe der Feuerwehr aussteigen. Nun solle unter anderem der TÜV prüfen, wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte.

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Die Betroffenen konnten unverletzt aussteigen. NEWS5 / Sebastian Peters

Der Hamburger Sommerdom, auf dem das betroffene Kettenkarussell steht, endet am Sonntag. In diesem Jahr dauert das Volksfest auf dem Heiligengeistfeld in St. Pauli erstmals fünf statt bislang vier Wochen. Mehr als 1,3 Millionen Menschen besuchten den Sommerdom im vergangenen Jahr nach Angaben der Veranstalter. (dpa)