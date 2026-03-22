Schlägerei an der Elbe löst stundenlangen Polizeieinsatz aus

Über Stunden hinweg war die Polizei am Samstagvormittag in der Straße Neumühlen im Einsatz. Hintergrund war wohl ein Streit zwischen mehreren Personen – die Beamten geben sich zugeknöpft.

Am frühen Samstagmorgen gegen 6 Uhr eskalierte ein Streit zwischen zwei Gruppen in der Nähe des Fähranlegers Övelgönne. Mindestens eine Person wurde verletzt, vier Tatverdächtige wurden im Lauf des stundenlangen Einsatzes festgenommen.

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Es soll sich um zwei Jugendgruppen handeln, die aneinandergeraten waren. Warum dafür ein insgesamt sechs Stunden langer Einsatz der Polizei notwendig war, war vom Lagedienst der Polizei ebenso wenig zu erfahren wie ein möglicher Auslöser des Streits. (apa)