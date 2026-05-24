Tragischer Badeunfall in der Elbe: Mann kann nur noch tot geborgen werden

Am Samstagabend ist es an der Elbe in Övelgönne zu einem schweren Badeunfall gekommen. Gegen 18.30 Uhr wurde auf Höhe des Museumshafens ein Mann von einer Welle erfasst und ging unter. Stunden später finden die Rettungskräfte seine Leiche.

Bei dem Badeunfall versuchten zwei Personen zunächst noch, den Mann aus dem Wasser zu retten, wie ein Polizeisprecher der MOPO sagte. Jedoch ohne Erfolg – er versank.

Övelgönne: Badeunfall endet tödlich

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei, Wasserschutzpolizei und DLRG suchte nach dem Mann. Im Einsatz waren unter anderem mehrere Boote, Feuerwehrtaucher sowie der Polizeihubschrauber „Libelle“ mit einer Wärmebildkamera. Auch der ADAC-Rettungshubschrauber „Christoph Hansa“ wurde alarmiert. Der Strandabschnitt am Museumshafen wurde gesperrt.

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Gegen 20.30 Uhr bargen die Einsatzkräfte eine männliche Leiche aus dem Wasser – es handelt sich um den 29-Jährigen.