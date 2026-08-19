Großeinsatz an den Landungsbrücken: Eine Frau stürzt in die Elbe und kämpft um ihr Leben.

Helfer hielten Planen und Decken hoch, um die betroffene Person vor den Blicken der zahlreichen Schaulustigen abzuschirmen. NEWS5 / Sebastian Peters

An den Landungsbrücken ist es am Mittwochnachmittag zu einem tragischen Unglück gekommen. Eine Frau war am Hafenbecken in die Elbe gestürzt und musste aus dem Wasser gerettet werden.

Gegen 15 Uhr ging am Mittwochnachmittag eine Meldung bei der Polizei ein: „Person im Wasser!“ Bei den Landungsbrücken war offenbar eine ältere Frau in die Elbe gestürzt. Zeugen hatten die Frau aus dem Wasser gerettet und die Polizei verständigt, berichtet ein Polizeisprecher. Demnach fingen die zivilen Retter sofort mit Reanimationsmaßnahmen an.

Eine Frau ist bei den Landungsbrücken in die Elbe gestürzt. Unter Sichtschutz der Rettungskräfte wird sie in einen Rettungswagen gebracht. NEWS5 / Sebastian Peters

Als die Einsatzkräfte am Unglücksort eintrafen, übernahmen sie die Reanimation und sperrten Teile der Landungsbrücken für den Rettungseinsatz ab. Feuerwehr, Polizei und ein Notarzt waren vor Ort. Unter laufender Reanimation soll die ältere Frau in einen Rettungswagen gebracht und in ein Krankenhaus gebracht worden sein.

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Unglückshergang noch unklar – Polizei ermittelt

Nach Angaben eines Reporters vor Ort hielten Helfer während des Einsatzes Decken und Planen hoch, um die Frau vor den Blicken zahlreicher Schaulustiger zu schützen.

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Wie es zu dem Unglück kam, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Konkrete Aussagen darüber, wie die Frau ins Wasser gelangt ist, können derzeit nicht gemacht werden. (kla)