Polizei befürchtete Schlimmes: Vermisster (40) aus Hamburg gefunden

Er galt als vermisst – und die Sorge war groß: Seit Dienstagabend fehlte von dem 40-jährigen Tomasz S. jede Spur. Weil eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, fahndete die Polizei Hamburg öffentlich mit einem Lichtbild nach dem Mann. Jetzt gaben die Beamten Entwarnung.

Eine Bekannte hatte zuletzt am Abend des 13. August Kontakt zu S. Trotz umfangreicher Such- und Überprüfungsmaßnahmen konnte der Mann jedoch zunächst nicht gefunden werden. Eine Richterin hatte daraufhin die öffentliche Fahndung angeordnet. Eigengefährdung konnte laut Polizei Hamburg nicht ausgeschlossen werden.

Nun gibt es Entwarnung: „Der Vermisste wurde am frühen Abend durch Einsatzkräfte wohlbehalten am U-Bahnhof Langenhorn-Nord angetroffen und in Gewahrsam genommen“, sagte Polizeisprecher Sören Zimbal am Donnerstagabend. „Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.“ Damit sind alle Fahndungsmaßnahmen erledigt.