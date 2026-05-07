Polizei sucht Mann: Großeinsatz mit Hubschrauber in der City

In der Hamburger City kam es am Donnerstagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagen und dem Hubschrauber „Libelle“. Hintergrund ist die Fahndung nach einem Mann, der eine andere Person angegriffen haben soll. Was bisher bekannt ist.

Wie die MOPO erfuhr, soll sich gegen 16.35 Uhr ein Mann bei der Polizei gemeldet und angegeben haben, in der City angegriffen und verletzt worden zu sein. Tatort sei der Theodor-Heuss-Platz am Bahnhof Dammtor gewesen. Wegen der zunächst unklaren Lage rückte die Polizei mit mehreren Streifenwagen an.

Tatort Dammtor: Polizei sucht mutmaßlichen Angreifer

Auch der Polizeihubschrauber sowie Diensthunde kamen bei der Fahndung nach dem flüchtigen Täter zwischenzeitlich zum Einsatz.

Nach MOPO-Informationen stehen die Ermittler vor einer schwierigen Aufgabe, denn der vom Opfer geschilderte Vorfall ist weiterhin unklar. Der Lagedienst konnte auf Nachfrage zunächst keine weiteren Angaben machen. Die Suche nach dem mutmaßlichen Angreifer dauerte am Abend an.