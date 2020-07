Großbrand in Hamburg: Mehrfamilienhaus in Flammen – Personen evakuiert

Wandsbek -

Großeinsatz der Feuerwehr: In einer Wohnung am Saseler Markt ist am Sonntagmittag ein Feuer ausgebrochen. Mehr als 30 Einsatzkräfte sollen vor Ort gewesen sein, um die Flammen zu löschen.

Gegen 13 Uhr informierten Zeugen die Feuerwehr über eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Saseler Markt.



Nach MOPO-Informationen wurden mehrere Personen von den Einsatzkräften evakuiert. Teilweise retteten sich die Bewohner bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr auf die Straße.

Feuer in Wandsbek: Saseler Markt gesperrt

Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schließlich unter Kontrolle bringen. Eine Person erlitt eine Rauchgasinhalation und wurde vor Ort rettungsdienstlich betreut. Der Saseler Markt wurde für die Zeit des Einsatzes komplett gesperrt. (mp)