Großbrand im Hamburger Hafen: Weitere Explosion in der Nacht!

Seit mehr als 40 Stunden kämpft die Feuerwehr gegen den Großbrand auf der Veddel – ein Ende ist noch nicht abzusehen. In der Nacht zum Mittwoch kam es erneut zu Explosionen, mehrere Container auf dem Speditionsgelände brannten.

Die Feuerwehr sprach am Mittwochmorgen von einer „statischen Lage“: Die rund 50 Kräfte vor Ort seien mit dem Kühlen von Brandorten, Nachlöscharbeiten und dem Beobachten beschäftigt.

Wenige Stunden zuvor war die Lage aber noch deutlich brisanter gewesen. Gegen 2.30 Uhr brannten laut Feuerwehr zwei Reihen von Containern. Sie wurden mit Wasserwerfern gelöscht.

Container explodiert und geht in Flammen auf

Kurz vor 4 Uhr gab es dann einen Knall: Ein Container explodierte und ging in Flammen auf. Das Ende des Einsatzes ist noch nicht abzusehen.

Die Feuerwehr ist seit Montagnachmittag vor Ort: Gegen 15.30 Uhr hatte in der Lagerhalle einer Spedition an der Müggenburger Straße aus noch unbekannten Gründen ein Auto Feuer gefangen. Daraufhin breitete sich der Brand unkontrolliert aus.

Mehrere Gasflaschen – die Feuerwehr geht davon aus, dass sie mit hochgradig brandförderndem Lachgas gefüllt waren – detonierten. Schnell stand die Halle in Vollbrand. Das Feuer hatte sich durch herumfliegende brennende Teile dann auch schnell auf Nachbargebäude und Freiflächen ausgeweitet. Insgesamt wurden sechs Menschen durch das Feuer verletzt, drei von ihnen schwer.