Großbrand im Hafen: Betrieb in Flammen – Feuerwehr bekommt Unterstützung

Großeinsatz für die Hamburger Feuerwehr am Montagabend: In einem Industriebetrieb im Hafen in Waltershof war ein größeres Feuer ausgebrochen.

Gegen 23.09 Uhr meldeten Mitarbeiter einen Brand in der Dradenaustraße. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen mehrere Bereiche einer Förderanlage in Flammen, zudem waren Teile einer angrenzenden Produktionshalle sowie ein Silo betroffen.

Feuer im Hafen: Auch betriebsinterne Löschanlagen im Einsatz

Rund 100 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes rückten an. Die Brandbekämpfung erfolgte mit zahlreichen Strahlrohren und einem Wasserwerfer, zusätzlich unterstützten betriebsinterne Löschanlagen die Arbeiten.

Dank des koordinierten Großeinsatzes konnte das Feuer vergleichsweise schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile wurde verhindert. Verletzt wurde niemand, eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Feuerwehr zu keiner Zeit.

Die Löscharbeiten dauerten insgesamt rund vier Stunden an. Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Schadens lagen zunächst keine Angaben vor. (mp)