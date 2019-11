Großbrand bei Hamburg: Mehr als 60 Retter im Einsatz

Geesthacht -

Großeinsatz für die Feuerwehr in Geesthacht: In einer leerstehenden Lagerhalle an der Steinstraße ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar.

Anwohner hatten um kurz vor 20 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Als die Rettungskräfte eintrafen, entdeckten sie in der Lagerhalle der ehemaligen Fenster- und Türen-Tischlerei Grabau einen brennenden Container. Alles war verqualmt.

Geesthacht: Mehr als 60 Feuerwehrleute im Einsatz



Offenbar waren in dem Container befindliche Holzabfälle in Brand geraten. Warum, ist noch unklar. Mehr als 60 Feuerwehrleute kamen bei den Löscharbeiten zum Einsatz. So gelang es, die Ausbreitung des Feuers auf das Gebäude zu verhindern. Die Steinstraße war während der Arbeiten für zwei Stunden gesperrt.

Die Polizei hat weitere Ermittlungen übernommen. (ng)