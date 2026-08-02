Mehr als zwei Dutzend Streifenwagen und Polizeihündin „Hilde“ rückten an: In Wilhelmsburg sollen sieben Männer verschreibungspflichtige Schmerzmittel aus einer Lagerhalle gestohlen haben. Die Verdächtigen sitzen nun im Untersuchungsgefängnis.

Mit feiner Nase auf Einbrecher-Suche: Polizeihündin „Hilde“ unterstützte den Großeinsatz an der Dratelnstraße, bei dem sieben Tatverdächtige festgenommen wurden. Polizei Hamburg

Ein ausgelöster Einbruchsalarm hat am Mittwochabend einen Großeinsatz der Hamburger Polizei in Wilhelmsburg ausgelöst. Gegen 19.40 Uhr beobachtete ein Zeuge mehrere Männer, die vom Gelände einer Lagerhalle an der Dratelnstraße flüchteten – und alarmierte die Polizei.

Mehr als zwei Dutzend Funkstreifenwagen sowie eine Diensthundeführerin mit Polizeihündin „Hilde“ machten sich auf die Suche. In der Halle stellten die Beamten Einbruchsspuren fest. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Täter einen Karton mit verschreibungspflichtigen Schmerzmitteln erbeutet und bereits mehrere Paletten für den Abtransport bereitgestellt.

Hamburg-Wilhelmsburg: Männer nach Einbruch gefasst

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Im Zuge der groß angelegten Fahndung nahm die Polizei sieben Männer im Alter zwischen 18 und 39 Jahren fest. Bei den Verdächtigen handelt es sich laut Polizei um vier Dänen, einen Niederländer, einen Syrer und einen US-Amerikaner. In einem ihrer Fahrzeuge fanden die Einsatzkräfte mutmaßliche Teile der Beute.

Die Männer wurden erkennungsdienstlich behandelt und anschließend ins Untersuchungsgefängnis gebracht. Ein Haftrichter sollte über mögliche Haftbefehle entscheiden. Die Ermittlungen führt das Dezernat für Verbraucherschutzdelikte der Wasserschutzpolizei.