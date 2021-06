Großalarm im Hafen: Bei Wartungsarbeiten: Feuer auf Bundeswehr-Schiff

Steinwerder -

Großalarm im Hafen. Auf einer Werft in Steinwerder ist am Montagmorgen ein Brand auf einem Kriegsschiff der Bundeswehr ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschfahrzeugen und Rettungswagen an.

Die Feuerwehr wurde nach MOPO-Informationen gegen 11 Uhr von Arbeitern der Nordwerft an der Reiherstraße alarmiert. Hier ist der Bundeswehr-Einsatzgruppenversorger „Frankfurt am Main“ zu Wartungsarbeiten eingedockt. Plötzlich stieg Rauch aus dem Schiff auf.

Großalarm im Hafen - Feuer auf Kriegsschiff hält Retter in Atem

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschfahrzeugen an.



Weil nicht auszuschließen war, dass sich noch Personen auf dem Schiff befinden, waren auch mehrere Rettungswagen im Einsatz. Verletzte Personen gab es aber nicht.