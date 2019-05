Groß-Razzia in Hamburg: Polizei stürmt Wohnungen von Hells Angels und Gzuz

Es ist früh am Dienstagmorgen, als die Beamten zuschlagen: Razzia in acht Objekten in Hamburg und Umgebung! Im Visier der Ermittler: die Hells Angels – und Gangsta-Rapper Gzuz.

Was haben die Rocker und der Hamburger 187-Proll gemeinsam? Offenbar gehen sie zum selben Arzt: Dr. Andreas G. (54) aus Barmbek soll Gzuz und mehreren Hells Angels-Mitgliedern immer wieder falsche Rezepte und Atteste ausgestellt haben.

Arzt in Hamburg soll Medikamente „auf Zuruf“ verschrieben haben

Der Hausarzt, der seine Praxis an der Weidestraße hat, soll den Verdächtigen immer wieder Medikamente „auf Zuruf“ verschrieben haben, bestätigte die Polizei auf MOPO-Nachfrage. Außerdem soll der Arzt mehreren Frauen und Freundinnen von Hells Angels-Mitgliedern eine Risikoschwangerschaft bescheinigt haben. Mit den Attesten gingen diese dann zu ihren Arbeitsgebern, ließen sich freistellen und bezogen ungerechtfertigt Geldleistungen.

LKA durchsucht Wohnungen in Hamburg

Federführend bei der Razzia am Dienstagmorgen war das LKA65, zuständig für Milieu- und Rockerdelikte. Es nahm ab 6 Uhr früh insgesamt sieben Wohnungen in Hamburg, Halstenbek und Barsinghausen sowie die Arztpraxis in Barmbek ins Visier. Die Ermittler stellten dabei diverse Unterlagen sicher, hieß es. Auch eine kleinere Menge Drogen soll entdeckt worden sein.

Ermittelt wird nun gegen den Arzt und insgesamt sechs weitere Verdächtige. Der Vorwurf: Betrug und Rezeptfälschung. Zunächst berichtet hatte das „Abendblatt“.