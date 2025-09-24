Dach von beliebtem Edel-Restaurant im Hamburger Westen brennt

Großeinsatz für die Feuerwehr am Landhaus Flottbek: Am Mittwochnachmittag ist ein Feuer auf dem Reetdach des historischen Hofgebäudes ausgebrochen, das das beliebte Restaurant „Hygge“ und das Hotel Landhaus Flottbek beherbergt. 50 Einsatzkräfte kämpfen aktuell gegen die Flammen.

Gegen 16.20 Uhr meldeten mehrere Anrufer den Dachbrand bei der Feuerwehr Hamburg. Aufgrund des hohen Anrufvorkommens wurden direkt zwei Löschzüge zu dem Hotel geschickt, so ein Sprecher der Feuerwehr zur MOPO. Laut einem Reporter vor Ort sollen beim Anfachen des Kamins im Restaurant „Hygge“ Funken aus dem Abzug auf dem Dach geschlagen sein, wodurch das Reet entzündet wurde.

Ob die Abendveranstaltung, die im Restaurant für heute gebucht war, stattfinden kann, sei noch fraglich. Durch die Löscharbeiten sei Wasser in den Gastraum gelaufen, das Mitarbeiter jedoch bereits aufgewischt haben sollen.

Das könnte Sie auch interessieren: Eingang blockiert – Friseurin platzt der Kragen: „Kundinnen trauen sich nicht rein“

Das Hotel war bereits evakuiert, als die Einsatzkräfte eintrafen. Verletzt wurde daher nach aktuellem Kenntnisstand niemand. Mit rund 50 Einsatzkräften und drei Schläuchen innen und drei Schläuchen außen geht die Feuerwehr nun gegen die Flammen vor, die auf dem Reetdach-Teil des Hauses wüten.