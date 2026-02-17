Großeinsatz in Hamburg: Barber-Shops im Visier – ein Betrieb muss sofort schließen

Großeinsatz von Zoll, Polizei und dem Bezirksamt am Montag in Harburg. Ziel waren fünf Friseur- und Barbershops, bei denen die Einhaltung der handwerks- und gewerberechtlichen Vorschriften kontrolliert wurde.

In allen überprüften Betrieben wurden Hygienemängel unterschiedlicher Schwere festgestellt, vereinzelt auch bauliche Mängel. Ein Betrieb wurde aufgrund erheblicher baurechtlicher Mängel vorübergehend geschlossen, da diese auch Auswirkungen auf den Brandschutz haben können.

In einem weiteren Betrieb konnte nach Klärung des Sachverhalts von einer Schließung abgesehen werden, da die angezeigten Mängel noch vor Ort behoben werden konnten.

Die beteiligten Stellen werden die festgestellten Mängel nun weiterverfolgen und erforderliche Maßnahmen in ihren jeweiligen Zuständigkeiten ergreifen.