Hamm: Großeinsatz nach Grillerei auf Balkon – Kinder verletzt

In Hamm ist es am Sonntagmorgen zu einem Großeinsatz des Rettungsdienstes gekommen. Auch der leitende Notarzt wurde alarmiert. Auf dem Balkon eines Wohnhauses war ein Grill in Betrieb genommen worden. Kurz darauf klagten mehrere Personen, darunter Kinder, über Atemwegsreizungen und Schwindel.

Zu dem Einsatz kam es gegen 9.20 Uhr an der Straße Hammer Baum. Laut Polizei soll dort auf dem Balkon eines Wohnhauses ein Grill angezündet worden sein. In der Folge hätten plötzlich mehrere Kinder und auch Erwachsene über Reizungen der Atemwege geklagt.

Großaufgebot an Rettungswagen im Einsatz

Weil in dem Notruf, der die Feuerwehr erreichte, von mehreren Betroffenen berichtet wurde, rückten vier Rettungswagen, der leitende Notarzt und ein Löschfahrzeug an, insgesamt rund 20 Einsatzkräfte. Wie der Lagedienst der Feuerwehr mitteilte, handelte es sich um einen Holzkohlegrill, dessen Qualm vermutlich in die Wohnung gezogen war. Dadurch erlitten die dort anwesenden Erwachsenen und auch Kinder eine Kohlenmonoxidvergiftung.

Der Einsatz dauert zur Stunde noch an.