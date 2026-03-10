Trauriger Fund: Toter Mann in Bachlauf entdeckt

In Jenfeld ist am Dienstagmorgen ein toter Mann entdeckt worden. Noch ist vieles unklar. Die Ermittlungen laufen.

Die Leiche wurde gegen 6.50 Uhr in einem Bachlauf am Bruhnrögenredder in Jenfeld gefunden. Reportern vor Ort zufolge sollen Passanten den Fund gemacht und die Polizei informiert haben.

Leichenfund in Hamburg: „sichere Todeszeichen”

Polizei und Feuerwehr bestätigten den Fund der MOPO. Die Leiche wies sichere Todeszeichen auf, so ein Sprecher der Feuerwehr, sodass die Einsatzkräfte vor Ort nichts mehr für den Mann tun konnten. Die Bergung der Leiche ist bereits abgeschlossen.

Weitere Informationen, etwa zur Identität oder zur Todesursache, teilte die Polizei am Dienstagmorgen noch nicht mit – die Ermittlungen wurden aufgenommen. Nach MOPO-Informationen soll ersten Erkenntnissen nach kein Fremdverschulden vorliegen. Die Leiche wird in der Gerichtsmedizin untersucht. (nf)