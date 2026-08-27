Der Leichnam wurde aus dem Graben geborgen und zur Untersuchung in die Gerichtsmedizin gebracht.

Eine Spaziergängerin hat am Donnerstagabend die Leiche eines Mannes in einem Wassergraben entdeckt. Christoph Seemann/Hamburg News

Eine Spaziergängerin hat am Donnerstagabend in Bergedorf eine Leiche in einem Wassergraben entdeckt. Die Polizei geht derzeit nicht von einem Verbrechen aus.

Gegen 18.30 Uhr alarmierte die Frau Polizei und Rettungsdienst: In einem neben der Straße Brookdeich verlaufenden Wassergraben hatte sie auf Höhe der Kreuzung mit dem Speckenweg einen im Wasser treibenden Körper entdeckt.

Spaziergängerin findet Leiche: Polizei ermittelt

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Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des älteren Mannes feststellen, wie der Lagedienst der Polizei bestätigte.

Derzeit wird nicht von einem Verbrechen ausgegangen. Es wurde ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet, das klären soll, wie genau der Mann zu Tode kam. Der Leichnam wurde in die Gerichtsmedizin gebracht.