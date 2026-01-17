Wasserleiche aus der eisbedeckten Elbe geborgen

Im Hamburger Holzhafen zogen Einsatzkräfte am Samstagmittag eine männliche Wasserleiche aus der teilweise eisbedeckten Elbe am Holzhafen. Der Eisgang auf dem Fluss erschwerte die Bergung.

Um 11.45 Uhr wurden die Wasserschutzpolizei und die Feuerwehr zu einem Einsatz im Hamburger Holzhafen gerufen. Der Führer einer Elbfähre hatte im eiskalten Wasser etwas ausgemacht, das wie eine Person aussah. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich der traurige Verdacht: Polizei und Feuerwehr konnten einen Mann nur noch tot aus dem Wasser bergen.

Wasserleiche: Identität noch nicht geklärt

Nach Angaben eines Reporters vor Ort gestaltete sich die Bergung der Wasserleiche aufgrund des teilweise mit Eis bedeckten Flussabschnitts als schwierig. Demnach wurde zunächst nur ein kleines Boot eingesetzt, das anschließend an ein größeres Boot der Hafenaufsicht befestigt wurde, um die Person aus dem Wasser zu bringen. Die Einsatzboote konnten nur durch eine kleine eisfreie Fahrrinne zum Einsatzort gelangen.

Der Verstorbene wurde zum Fähranleger Dockland gebracht und von dort aus in die Gerichtsmedizin gebracht. Angaben zur Identität oder zur Todesursache konnte die Polizei bislang nicht machen. Nur, dass es sich um einen Mann gehandelt habe. (mp)