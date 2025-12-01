Graffiti-Sprayer wird erwischt – und verletzt sich bei Flucht

Ein mutmaßlicher Graffiti-Sprayer ist in der Nacht zu Sonntag in Stellingen auf frischer Tat ertappt worden – bei seiner Flucht setzt er sich selbst außer Gefecht.

Laut Polizei bemerkte gegen 4.30 Uhr der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes den 35-Jährigen, der eine abgestellte S-Bahn besprühte. Als der Mann den Sicherheitsmitarbeiter entdeckte, rannte er davon, sprang über einen Zaun – und verletzte sich dabei am Knie. Weiterlaufen konnte er dann nicht mehr.

Rettungswagen für Graffiti-Sprayer gerufen

Bundespolizisten stellten den Tatverdächtigen und riefen einen Rettungswagen. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Die S-Bahn soll er auf einer Fläche von rund 18 Quadratmetern besprüht haben. Am Tatort ließ er mehrere Sprühdosen zurück.

Nun läuft gegen den 35-Jährigen ein Verfahren wegen Sachbeschädigung, die Bundespolizei ermittelt. (mp)



