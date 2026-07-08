Ein 41-Jähriger wurde geschlagen und mit Reizgas besprüht. Die Polizei sucht per Fotofahndung nach den Tätern.

Nach einem Raubüberfall auf einen Goldhändler in Horn fahndet die Polizei nun mit Fotos nach den mutmaßlichen Tätern. Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Tat ereignete sich bereits am 6. Januar dieses Jahres auf der Washingtonallee. Das Opfer, ein Edelmetallhändler, war nach Feierabend bis zum U-Bahnhof Horner Rennbahn gefahren und wollte von hier aus gegen 18.45 Uhr seinen Heimweg zu Fuß fortsetzen.

Räuber erbeuten Tasche mit Bargeld – Opfer verletzt

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Zwei bislang unbekannte Männer waren ihm offenbar gefolgt und griffen den 41-Jährigen an. Sie sprühten Reizgas auf ihn und schlugen ihn zu Boden. Danach rissen sie seine Tasche mit Bargeld an sich und flüchteten. Das Opfer wurde bei dem Raubüberfall verletzt.

Täter 1 ist etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß und etwa 35 bis 45 Jahre alt. Er trug einen Vollbart und hatte eine kräftige Statur. Auffällig waren seine „O-Beine“. Er war dunkel gekleidet.

Täter 2 war etwa 25 bis 30 Jahre alt mit schlankerer Statur als Täter 1. Hinweise an Tel. 4286–56789.