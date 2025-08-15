mopo plus logo
Ein schwarzer Audi steht an einer Ampel. Rechts von dem Auto steht der E-Scooter.

Der E-Scooterfahrer trug nur leichte Schürfwunden davon. Foto: Marius Röer

  • St. Pauli

E-Scooterfahrer fährt bei Rot – Audi kann nicht mehr bremsen

Glück gehabt! Am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr tat ein E-Scooterfahrer das, was man eigentlich besser lassen sollte: Er fuhr bei Rot über eine Ampel – und wurde von einem Audi erfasst. Erst vor wenigen Tagen war ein 65-Jähriger bei einem Crash mit einem E-Scooter schwer verletzt worden.

Der E-Scooterfahrer fuhr an den Messehalle auf der Ecke Karolinenstraße/Holstenglacis über eine rote Ampel. Der Fahrer eines Audi konnte nicht mehr bremsen und fuhr den Ampelsünder an – dieser hatte Riesenglück, zog nur leichte Schürfverletzungen zu.

E-Scooter sind beliebt, bergen aber große Gefahren. In Deutschland steigen die Unfallzahlen kontinuierlich an. Erst vor wenigen Tagen war in Sülldorf ein 65-Jähriger bei einem Unfall mit einem E-Scooter schwer verletzt worden.

