Ein Mann randaliert und schmeißt eine Glasflasche nach Passanten. Nun wird er von einem Amtsarzt untersucht.

Zwei Polizisten stehen vor einem Wohnhaus in der Flüggestraße. Citynews

Am Mittwochmorgen ist die Polizei zu einem Einsatz in der Flüggestraße in der Jarrestadt ausgerückt.

Gegen 9.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, weil ein Mann von einem Balkon aus Passanten verbal bedroht haben soll. Nach Angaben der Polizei soll er zudem mindestens eine Glasflasche nach den Menschen auf der Straße geworfen haben.

Amtsarzt soll psychische Gesundheit des Mannes prüfen

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Die Polizei rückte mit mehreren Einsatzkräften an und nahm den Mann in Gewahrsam. Auf einer Polizeiwache soll er einem Amtsarzt vorgeführt werden. Dieser soll prüfen, ob bei dem Mann eine psychische Beeinträchtigung vorliegt.

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Außerdem soll festgestellt werden, ob eine Eigen- oder Fremdgefährdung besteht. Sollte dies der Fall sein, könnte eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung angeordnet werden. (kla)